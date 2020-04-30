На Ивано-Франковщине в больницах не хватает медсестер: у 189 медиков подтвердили заражение коронавирусом

30 апреля, 2020, 18:56

На Прикарпатье COVID-19 подтвердили у 189 медработников, из них 38 выздоровели и трое умерли

Об этом в Ивано-Франковске на брифинге рассказал председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день лабораторно подтверждены 189 случаев заболевания COVID-19 среди медработников, из них 38 выздоровели... С середины марта в области умерли трое медработников, из них двое - в Ивано-Франковске", - сказал Федоров.

Он также подтвердил летальный случай 41-летней врача Калушского райбольницы, которая умерла 29 апреля. Этот случай, говорит чиновник, пока не внесен в общий учет смертности от коронавируса.

По его словам, врач заболела 8 апреля и попала в Калушскую районную больницу с пневмонией и подозрением на COVID-19. 16 апреля женщину перевели в интенсивную терапию. Подключение к аппарату ИВЛ не дало желаемых результатов и пациентка умерла.

"В круге ее контактных лиц есть 5 человек. Все они - в самоизоляции", - отметил Федоров.

Он также сообщил, что на Прикарпатье более сотни врачей ищут работу, но в медучреждениях не хватает рабочих рук.

"В больницах нужны медицинские сестры. Врачи находят себя на обновленном рынке медицинских услуг. Сейчас 101 врач находится на учете областного центра занятости, из них 56 стоматологов и только 45 - это другие медицинские специалисты", - добавил чиновник.

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