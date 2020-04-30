В Харькове людей с COVID-19 планируют размещать в детской инфекционной больнице

30 апреля, 2020, 17:58

Харьковскую областную детскую инфекционную больницу готовят к приему зараженных коронавирусом

Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской облгосадминистрации Ксения Ярикова, передает Общественное.

Ярикова отметила, что когда в Харьковской областной клинической инфекционной больнице закончатся койко-места, то пациентов с СOVID-19 будут размещать в детской инфекционной больнице.

Сейчас пациентов детской инфекционной больницы начали переводить в Харьковскую областную клиническую детскую больницу.

Пресс-секретарь ОГА отметила, что всего в двух опорных инфекционных больницах - 470 коек. Сейчас в Харьковской инфекционной больнице свободны 48 из 200 коек: госпитализированы 152 пациента, 89 из них - с подтвержденным коронавирусом, другие - с подозрением на COVID-19.

В Харьковской области подтвердили 249 случаев коронавируса, четыре человека скончались. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Харькове - 129.

Напомним, мэр городе Днипро Борис Филатов заявил, что в городе открываются химчистки, СТО, мастерские и рынки при условии соблюдения санитарных мер безопасности, а с 4 мая будут доступны для прогулок некоторые зеленые зоны.

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