В Харькове людей с COVID-19 планируют размещать в детской инфекционной больнице
Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской облгосадминистрации Ксения Ярикова, передает Общественное.
Ярикова отметила, что когда в Харьковской областной клинической инфекционной больнице закончатся койко-места, то пациентов с СOVID-19 будут размещать в детской инфекционной больнице.
Сейчас пациентов детской инфекционной больницы начали переводить в Харьковскую областную клиническую детскую больницу.
Пресс-секретарь ОГА отметила, что всего в двух опорных инфекционных больницах - 470 коек. Сейчас в Харьковской инфекционной больнице свободны 48 из 200 коек: госпитализированы 152 пациента, 89 из них - с подтвержденным коронавирусом, другие - с подозрением на COVID-19.
В Харьковской области подтвердили 249 случаев коронавируса, четыре человека скончались. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Харькове - 129.
- Напомним, мэр городе Днипро Борис Филатов заявил, что в городе открываются химчистки, СТО, мастерские и рынки при условии соблюдения санитарных мер безопасности, а с 4 мая будут доступны для прогулок некоторые зеленые зоны.
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