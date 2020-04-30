В Днипре откроют химчистки и будут доступны для прогулок некоторые парки, - Филатов
Пр в этом сообщает мэр города Борис Филатов в Facebook .
"В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения. Давайте честно: что не запрещено, то разрешено. Поэтому, в понедельник, 4 мая, все они будут доступны для прогулок. В том числе и участки улиц набережных Сичеславской, Победы, Заводской, бульвара Славы и других. Полный список вы можете увидеть на нашей интерактивной карте. Можете называть это как угодно - лазейкой или обходным путем. Но поймите правильно: те, кто будет собираться в большие компании, распивать спиртные напитки и жарить шашлыки, получат жесткие санкции", - написал он.
По словам Филатова, в условиях поэтапного ослабления карантина за соблюдением правил безопасности будут следить патрули.
Он отметил, что власти города контролируют ситуацию с эпидемией. Сейчас количество больных города минимально.
С 30 апреля по решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту различного оборудования.
Кафе и рестораны смогут работать как с адресной доставкой, так и с услугой take away. То есть без допуска гостей в зал.
Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило - наличие маски, перчаток и антисептиков.
Относительно дальнейших послаблений карантина Филатов сообщил, что начиная с 12 мая, в зависимости от развития эпидемии и прогнозов на этот счет, в городе должны начать работать небольшие непродовольственные магазины, ателье, ремонт обуви, адвокатские и нотариальные бюро. Здесь также нужно будет придерживаться особого режима - с масками, перчатками, усиленной отделкой помещений и измерением температуры как сотрудникам, так и посетителям.
В помещениях при этом смогут присутствовать не более одного человека на 10 квадратных метров. В парикмахерские и салоны красоты попасть можно будет только по предварительной записи, и не более одного клиента на каждую услугу одновременно.
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