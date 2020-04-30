В Днипре откроют химчистки и будут доступны для прогулок некоторые парки, - Филатов

Пр в этом сообщает мэр города Борис Филатов в Facebook .

"В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения. Давайте честно: что не запрещено, то разрешено. Поэтому, в понедельник, 4 мая, все они будут доступны для прогулок. В том числе и участки улиц набережных Сичеславской, Победы, Заводской, бульвара Славы и других. Полный список вы можете увидеть на нашей интерактивной карте. Можете называть это как угодно - лазейкой или обходным путем. Но поймите правильно: те, кто будет собираться в большие компании, распивать спиртные напитки и жарить шашлыки, получат жесткие санкции", - написал он.

По словам Филатова, в условиях поэтапного ослабления карантина за соблюдением правил безопасности будут следить патрули.