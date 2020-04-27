Стало известно, когда в Украину вернется футбол

27 апреля, 2020, 10:58

Матчи Украинской премьер-лиги могут возобновиться 13-14 июня

Об этом сообщает Meta Ratings.

В текущем сезоне осталось сыграть 9 туров, которые планируют доиграть до 10 июля. Перед восстановлением турнира клубы будут иметь минимум две недели на подготовку.

Вариант с восстановлением УПЛ 13-14 июня возможен лишь при благоприятном прогнозе развития эпидемиологической ситуации. Рассматриваются и другие варианты возобновления чемпионата Украины.

В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также 46 пунктов, но уступает луганчанам по дополнительным показателям.