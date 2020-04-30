Стало известно, когда возобновится чемпионат Украины по футболу
30 апреля, 2020, 11:11
В Украинской ассоциации футбола планируют восстановить чемпионат страны в конце мая
Об этом сообщает "Футбол 1" .
По словам вице-президента УАФ Олега Протасова, по оптимистическому сценарию чемпионат Украины возобновится в конце мая и финиширует в июле.
"Мы сказали клубам,что приоритет для УАФ - закончить соревнования по спортивным принципам, но мы все зависим от решения Минздрава. Все команды поддержали двухнедельный сбор, который понадобится для восстановления нормального состояния футболистов. Наш оптимистичный план - начать первую игру в конце мая и до конца июля закончить чемпионат ", - сказал Протасов.
- 27 апреля сообщалось, что матчи украинской премьер-лиги могут возобновиться в середине июня .
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