Стало известно, когда возобновится чемпионат Украины по футболу

30 апреля, 2020, 11:11

В Украинской ассоциации футбола планируют восстановить чемпионат страны в конце мая

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По словам вице-президента УАФ Олега Протасова, по оптимистическому сценарию чемпионат Украины возобновится в конце мая и финиширует в июле.

"Мы сказали клубам,что приоритет для УАФ - закончить соревнования по спортивным принципам, но мы все зависим от решения Минздрава. Все команды поддержали двухнедельный сбор, который понадобится для восстановления нормального состояния футболистов. Наш оптимистичный план - начать первую игру в конце мая и до конца июля закончить чемпионат ", - сказал Протасов.

27 апреля сообщалось, что матчи украинской премьер-лиги могут возобновиться в середине июня .

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