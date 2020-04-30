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Espreso.tvОбществоСело на Львовщине закрыли на карантин

Село на Львовщине закрыли на карантин

В селе Давыдив вблизи Львова зафиксировали 20 случаев COVID-19, на въездах расположили блокпосты, движение контролируют полицейские

Об этом пишет издание ZAXID.NET.

В Давыдив будут пускать только его жителей, а передвижение в самом селе будет максимально ограниченным до 4 мая.

За один день в селе подтвердили 6 новых случаев COVID-19, всего в Давыдове - 20 больных. Важно отметить, что эти случаи не локализованы: обнаружили восемь не связанных между собой очагов.

В населенном пункте проведут дезинфекцию улиц, магазинов, подъездов в многоэтажках и общественных мест.

Так, на коронавирус протестуют всех 140 контактных лиц больных, а также продавцов, почтальонов и медиков Давыдива.

Поздно вечером 29 апреля Львовская обладминистрация сообщила о решении ограничить въезд и выезд в Давыдив для частного транспорта. Въезд разрешается только гражданам, имеющим прописку в Давыдове.

  • Город Каховка будет закрыт на въезд и выезд начиная с 08:00 часов 29 апреля до 06:00 4 мая из-за вспышки коронавируса.
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