Село на Львовщине закрыли на карантин
Об этом пишет издание ZAXID.NET.
В Давыдив будут пускать только его жителей, а передвижение в самом селе будет максимально ограниченным до 4 мая.
За один день в селе подтвердили 6 новых случаев COVID-19, всего в Давыдове - 20 больных. Важно отметить, что эти случаи не локализованы: обнаружили восемь не связанных между собой очагов.
В населенном пункте проведут дезинфекцию улиц, магазинов, подъездов в многоэтажках и общественных мест.
Так, на коронавирус протестуют всех 140 контактных лиц больных, а также продавцов, почтальонов и медиков Давыдива.
Поздно вечером 29 апреля Львовская обладминистрация сообщила о решении ограничить въезд и выезд в Давыдив для частного транспорта. Въезд разрешается только гражданам, имеющим прописку в Давыдове.
- Город Каховка будет закрыт на въезд и выезд начиная с 08:00 часов 29 апреля до 06:00 4 мая из-за вспышки коронавируса.
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