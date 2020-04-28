На Херсонщине Каховку закрыли на въезд и выезд из-за 22 случаев "короны"

28 апреля, 2020, 21:51

Город Каховка будет закрыт на въезд и выезд начиная с 08:00 29 апреля до 06:00 4 мая из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает полиция Херсонщины.

28 апреля, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии города Каховка на карантин. В городе выявлены 22 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

"Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни", - предупредили в полиции.

С 8:00 29 апреля и до 06:00 4 мая въезд в город разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе Каховка и автотранспорту специальных рейсов, обеспечивающих перевозку работников объектов критической инфраструктуры.

В городе установят карантинные посты и перекроют бетонными блоками часть дорог.

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