На Херсонщине Каховку закрыли на въезд и выезд из-за 22 случаев "короны"
Об этом сообщает полиция Херсонщины.
28 апреля, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии города Каховка на карантин. В городе выявлены 22 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
"Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни", - предупредили в полиции.
С 8:00 29 апреля и до 06:00 4 мая въезд в город разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе Каховка и автотранспорту специальных рейсов, обеспечивающих перевозку работников объектов критической инфраструктуры.
В городе установят карантинные посты и перекроют бетонными блоками часть дорог.
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