Руководители МИД "нормандского формата" договорились об определении даты прекращения огня на Донбассе

30 апреля, 2020, 16:59

Министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России договорились определить новую дату полного прекращения огня на Донбассе

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

"Мы договорились о том, что Контактная группа должна как можно скорее обсудить детали прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", - заявил Кулеба.

Кроме того, министры также уделили внимание обмену пленными.

"Безусловно, мы далеки от реализации обмена по формуле всех на всех... здесь Украина и Россия должны продолжить взаимодействие", - отметил министр.