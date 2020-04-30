Руководители МИД "нормандского формата" договорились об определении даты прекращения огня на Донбассе
30 апреля, 2020, 16:59
Министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России договорились определить новую дату полного прекращения огня на Донбассе
Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.
"Мы договорились о том, что Контактная группа должна как можно скорее обсудить детали прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", - заявил Кулеба.
Кроме того, министры также уделили внимание обмену пленными.
"Безусловно, мы далеки от реализации обмена по формуле всех на всех... здесь Украина и Россия должны продолжить взаимодействие", - отметил министр.
- Глава министерства иностранных дел Германии Гайко Маас анонсировал новые переговоры министров "нормандского формата" в мае в формате видеоконференции.
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
-
Читайте также
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус