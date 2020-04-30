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Espreso.tvОбществоРуководители МИД "нормандского формата" договорились об определении даты прекращения огня на Донбассе

Руководители МИД "нормандского формата" договорились об определении даты прекращения огня на Донбассе


фото: kmu.gov.ua
Министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России договорились определить новую дату полного прекращения огня на Донбассе

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

"Мы договорились о том, что Контактная группа должна как можно скорее обсудить детали прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", - заявил Кулеба.

Кроме того, министры также уделили внимание обмену пленными.

"Безусловно, мы далеки от реализации обмена по формуле всех на всех... здесь Украина и Россия должны продолжить взаимодействие", - отметил министр.

  • Глава министерства иностранных дел Германии Гайко Маас анонсировал новые переговоры министров "нормандского формата" в мае в формате видеоконференции.

 

 
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