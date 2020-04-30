Новые переговоры в "нормандском формате" состоятся в мае, - глава МИД Германии
30 апреля, 2020, 16:49
Глава министерства иностранных дел Германии Гайко Маас анонсировал новые переговоры министров "нормандского формата" в мае в формате видеоконференции
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"В следующем месяце планируется новая "встреча" в "нормандском формате", - сказал он журналистам в четверг по итогам видеоконференции с представителями Франции, Украины и России.
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