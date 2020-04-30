Рада рассмотрит "антиколомойский" законопроект по спецпроцедуре

30 апреля, 2020, 15:11

Верховная Рада приняла применение особой процедуры рассмотрения при рассмотрении во втором чтении проекта закона относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д)

Об этом передает Еспресо.TV.

За проголосовали 225 депутатов.

Каждая фракция/внефракционный депутат подает свои неучтенные поправки, на которых он настаивает, в течение 2 дней.