Рада рассмотрит "антиколомойский" законопроект по спецпроцедуре
30 апреля, 2020, 15:11
Верховная Рада приняла применение особой процедуры рассмотрения при рассмотрении во втором чтении проекта закона относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д)
Об этом передает Еспресо.TV.
За проголосовали 225 депутатов.
Каждая фракция/внефракционный депутат подает свои неучтенные поправки, на которых он настаивает, в течение 2 дней.
- Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что так называемый антиколомойский законопроект могут принять через неделю или две.
- Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики закончил рассмотрение поправок в закон о банках
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