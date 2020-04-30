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Espreso.tvОбществоРада рассмотрит "антиколомойский" законопроект по спецпроцедуре

Рада рассмотрит "антиколомойский" законопроект по спецпроцедуре

Верховная Рада приняла применение особой процедуры рассмотрения при рассмотрении во втором чтении проекта закона относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д)

Об этом передает Еспресо.TV.

За проголосовали 225 депутатов.

Каждая фракция/внефракционный депутат подает свои неучтенные поправки, на которых он настаивает, в течение 2 дней.

  • Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что так называемый антиколомойский законопроект могут принять через неделю или две.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики закончил рассмотрение поправок в закон о банках
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