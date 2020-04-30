"Решение каждого университета": в Минобразования не исключают возобновление учебного процесса

30 апреля, 2020, 19:30

Высшие учебные заведения смогут вернуться к стационарному обучению в июне, если снимут некоторые ограничительные меры

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный, сообщает Укринформ.

"Если будут сняты ограничения, которые сейчас запрещают нам находиться в учебных аудиториях, в библиотеках, в помещениях, где проходит та же практика, то в июне сможем вернуться. И это будет решение каждого отдельного университета, причем это может быть отдельное решение для каждого из курсов, для разных специальностей", - сказал Стадный.

Он добавил, что речь идет о снятии некоторых ограничительных мер.

"Мы рекомендательным письмом МОН на прошлой неделе написали заведениям высшего образования о том, что желательно постараться разместить защиты подальше к выпуску, для того чтобы предоставить всем максимальные возможности поработать над исходным материалом, сделать все необходимые мероприятия, чтобы, собственно, завершить написание самой дипломной работы", - сказал Стадный.