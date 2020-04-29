Английский клуб предложил сумасшедшую зарплату тренеру-финалисту ЛЧ
29 апреля, 2020, 16:43
Английский "Ньюкасл" готов предложить тренеру Маурисио Почеттино заработную плату в размере 19 млн фунтов за сезон
Об этом сообщает Sky Sports.
Кандидатура Почеттино является приоритетной для новых владельцев "Ньюкасла" из Саудовской Аравии. Однако, будущее 48-летнего аргентинца будет известно только после того, как АПЛ примет решение об одобрении перехода "Ньюкасла" новым владельцам.
Среди других вариантов на пост главного тренера также рассматривается Рафаэль Бенитес, который тренировал команду с 2016 по 2019 год, а сейчас возглавляет китайский "Далянь Про".
В прошлом сезоне Маурисио Поччетино вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, где он уступил другому английскому клубу - "Ливерпулю".
- 22 апреля Международная неправительственная организация Amnesty International призвала АПЛ заблокировать продажу клуба "Ньюкасл" саудовскому принцу Мухаммеду бин Салману.
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