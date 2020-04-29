 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортАнглийский клуб предложил сумасшедшую зарплату тренеру-финалисту ЛЧ

Английский клуб предложил сумасшедшую зарплату тренеру-финалисту ЛЧ


фото: Getty Images
Английский "Ньюкасл" готов предложить тренеру Маурисио Почеттино заработную плату в размере 19 млн фунтов за сезон

Об этом сообщает Sky Sports.

Кандидатура Почеттино является приоритетной для новых владельцев "Ньюкасла" из Саудовской Аравии. Однако, будущее 48-летнего аргентинца будет известно только после того, как АПЛ примет решение об одобрении перехода "Ньюкасла" новым владельцам.

Среди других вариантов на пост главного тренера также рассматривается Рафаэль Бенитес, который тренировал команду с 2016 по 2019 год, а сейчас возглавляет китайский "Далянь Про".

В прошлом сезоне Маурисио Поччетино вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, где он уступил другому английскому клубу - "Ливерпулю".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать