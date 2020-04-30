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Espreso.tvОбществоПристайко: страны, заинтересованные в украинских заробитчанах, должны предоставить им трансфер и медзащиту

Пристайко: страны, заинтересованные в украинских заробитчанах, должны предоставить им трансфер и медзащиту

Страны, заинтересованные в украинских сезонных рабочих, должны обеспечить им трансфер и медицинскую безопасность

Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко,

"По телефону координуемся с чиновниками стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача - обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность", - написал Пристайко.
  • Ранее стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Пристайко.

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