Пристайко: страны, заинтересованные в украинских заробитчанах, должны предоставить им трансфер и медзащиту

30 апреля, 2020, 22:30

Страны, заинтересованные в украинских сезонных рабочих, должны обеспечить им трансфер и медицинскую безопасность

Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко,

"По телефону координуемся с чиновниками стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача - обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность", - написал Пристайко.

По телефону координуемся с чиновниками стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача - обеспечить им организован трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность. pic.twitter.com/52O2UXT9Cm - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 30, 2020

Ранее стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Пристайко.

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