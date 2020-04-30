ПАСЕ перенесла летнюю сессию из-за коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ .
Сегодня ассамблея проводит виртуальную сессию. Открывая видео-заседание, президент ПАСЕ Рик Дэмс заявил, что июньская сессия, намеченная на 22-26 июня, переносится в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Тем не менее, в эти даты пройдут заседания Бюро и Постоянного комитета ассамблеи.
Член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что очередное заседание ассамблеи может произойти между 1 июля и 1 октября.
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Ранее ПАСЕ отменила весеннюю сессию, которая должна была состояться 20-24 апреля.
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