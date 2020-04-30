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Espreso.tvОбществоПАСЕ перенесла летнюю сессию из-за коронавируса

ПАСЕ перенесла летнюю сессию из-за коронавируса

Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы перенесена на неопределенное время из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ .

Сегодня ассамблея проводит виртуальную сессию. Открывая видео-заседание, президент ПАСЕ Рик Дэмс заявил, что июньская сессия, намеченная на 22-26 июня, переносится в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Тем не менее, в эти даты пройдут заседания Бюро и Постоянного комитета ассамблеи.

Член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что очередное заседание ассамблеи может произойти между 1 июля и 1 октября.

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Ранее ПАСЕ отменила весеннюю сессию, которая должна была состояться 20-24 апреля.

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