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Espreso.tvОбществоТрамп пригрозил прервать сессию Конгресса, который не назначает его ставленников в исполнительную власть

Трамп пригрозил прервать сессию Конгресса, который не назначает его ставленников в исполнительную власть


фото: reuters
Дональд Трамп пригрозил применить президентские полномочия, чтобы принудительно завершить сессию Конгресса и самому утвердить чиновников

Об этом президент США заявил на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, сообщает CNN.

"Поскольку к борьбе с глобальной пандемией привлекается все правительство США, очень важно, чтобы ключевые должности в соответствующих федеральных ведомствах были полностью укомплектованы. Но этого нельзя сделать из-за позиции Конгресса", - заявил Трамп.

Он отметил, что в Сенате "застряли" 129 номинантов из-за "партийных преград", несмотря на то что верхняя палата продолжает находиться под контролем Республиканской партии, которую представляет сам президент.

Трамп утверждает, что многие из этих вакансий необходимо заполнить для помощи в борьбе против коронавируса. При этом он отдельно упомянул должности директора Национальной разведки, двух членов совета управляющих ФРС, помощника министра финансов и заместителя министра сельского хозяйства.

По словам хозяина Белого дома, поскольку сенаторы ушли на каникулы до 4 мая, он должен применить свои конституционные полномочия, чтобы прекратить сессию. Однако он не может этого сделать, потому что законодатели формально собираются на заседание дистанционно и в ограниченном составе, чтобы официально текущая сессия продолжалась.

"Конституция предусматривает механизм, когда президент может назначать на должности людей при таких обстоятельствах. Это называется назначениями в период между сессиями. Практика Сената проводить так называемые формальные сессии, на которых никого нет, не позволяет мне применять конституционные полномочия", - признал Трамп, призвав законодателей все же прекратить практику дистанционных сессий.

Накануне Трамп заявил, что имеет все полномочия чтобы самому принимать решение об открытии после карантина бизнеса в отдельных штатах.

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