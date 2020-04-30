Олимпийского чемпиона-рекордсмена дисквалифицировали за допинг
30 апреля, 2020, 18:18
Олимпийский чемпион-2016 Руслан Нурудинов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики.
В мае 2019-го года Спортивный арбитражный суд признал, что 28-летний узбекистанец нарушил допинг-правила на Олимпиаде-2012 (Лондон).
В анализах Руслана Нурудинов обнаружили Туринабол. Дисквалификация тяжеловеса отсчитывается с 18 декабря 2018 года и продлится до 17 декабря 2020 года.
На Олимпиаде-2016 в Рио Нурудинов завоевал золото и установил олимпийский рекорд в толчке (237 кг).
- 15 апреля Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию футболистов донецкого "Олимпика", которые были дисквалифицированы за договорные матчи.
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