Олимпийского чемпиона-рекордсмена дисквалифицировали за допинг

30 апреля, 2020, 18:18

Олимпийский чемпион-2016 Руслан Нурудинов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики.

В мае 2019-го года Спортивный арбитражный суд признал, что 28-летний узбекистанец нарушил допинг-правила на Олимпиаде-2012 (Лондон).

В анализах Руслана Нурудинов обнаружили Туринабол. Дисквалификация тяжеловеса отсчитывается с 18 декабря 2018 года и продлится до 17 декабря 2020 года.

На Олимпиаде-2016 в Рио Нурудинов завоевал золото и установил олимпийский рекорд в толчке (237 кг).