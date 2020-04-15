CAS обнародовал решение по делу дисквалифицированных за договорные матчи украинских футболистов

15 апреля, 2020, 10:38

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию футболистов донецкого "Олимпика", которые были дисквалифицированы за договорные матчи

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

CAS полностью отказал в удовлетворении апелляционных требований бывших футболистов молодежных команд донецкого "Олимпика" Назара Единака, Артема Козлова, Вадима Счастливцева, Луки Надирадзе и Богдана Степаненко, которых УАФ дисквалифицировала за договорные матчи.

Напомним, 6 июня 2019 г. УАФ, по результатам рассмотрения дела о манипуляции результатами матчей, приняла решение о запрете командам "Олимпик" U-19 и U-21 участвовать в молодежных соревнованиях и отстранила упомянутых игроков от любой деятельности, связанной с футболом, на два года.

Напомним, в июне 2019 г. на заседании клубов УПЛ было решено оставить "Олимпик" в премьер-лиге, несмотря на обвинения в договорных матчах.

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