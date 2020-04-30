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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли позиции ООС под Новотошковским и Павлополем

Оккупанты обстреляли позиции ООС под Новотошковским и Павлополем

Оккупанты вели огонь из 82 мм минометов. Украинские военные подавили агрессию огнем из имеющегося вооружения

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник на брифинге, передает Еспресо.TV.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 сегодня, 30 апреля, российско-оккупационные войска нарушили режим дважды. Первый вражеский выстрел раздался сегодня утром неподалеку Павлополя. Начиная с 09.10 и до 09.50 оккупанты совершили 12 выстрелов из вооружения БПМ, 8 раз целились из станковых противотанковых гранатометов и применили автоматические гранатометы АГС с расходом 40 боеприпасов. Обстрел длился по направлению с. Сосновское. В ответ украинские военнослужащие, которые обороняют Павлополь, ударили по противнику из дежурных огневых средств. Вражеский огонь удалось вовремя подавить ", - отметил он.

Второй обстрел произошел в 10.50 в районе Новотошковского, где использовали миномет 82-го калибра, выпустив три мины, и дважды выстрелили из противотанкового ракетного комплекса. Огонь велся со стороны с. Березовское.

"По имеющейся информации, с начала этого периода и по состоянию на этот момент, боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются", - отметил представитель.

  • Напомним, 29 апреля, на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения

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