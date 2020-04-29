На Донбассе боевики восемь раз нарушили режим "тишины", ранен боец ООС
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Верхнеторецкого, неподалеку Гнутово, а также Павлополя и Марьинки.
Со снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники использовали девять мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковское и Орехово, а также неподалеку Новозвановки.
"В результате обстрела вражеских один украинский защитник получил боевое ранение", - говорится в сообщении.
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