На Донбассе боевики восемь раз нарушили режим "тишины", ранен боец ООС

29 апреля, 2020, 18:22

29 апреля, на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Верхнеторецкого, неподалеку Гнутово, а также Павлополя и Марьинки.

Со снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники использовали девять мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковское и Орехово, а также неподалеку Новозвановки.

"В результате обстрела вражеских один украинский защитник получил боевое ранение", - говорится в сообщении.

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