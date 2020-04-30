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Espreso.tvОбществоНардеп "слуга" Холодов перед закрытием авиасообщения выехал на Кипр и не возвращался, - "Схемы"

Нардеп "слуга" Холодов перед закрытием авиасообщения выехал на Кипр и не возвращался, - "Схемы"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов после обращения президента Владимира Зеленского к украинцам с призывом вернуться из-за границы из-за введения карантина вылетел на Кипр и с тех пор не возвращался в Украину

Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях" .

По данным журналистов "Схем", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов вылетел в город Ларнака 15 марта - за два дня до анонсированного Зеленским прекращения регулярного пассажирского авиасообщения и с тех пор находится за пределами Украины.

С тех пор Рада уже 5 раз собиралась на внеочередные заседания для принятия срочных решений, в частности по противодействию епидемиии коронавируса.

Кроме пропущенных заседаний в сессионном зале Холодов не присутствовал и на заседание своего комитета 30 марта, а в последующих заседаниях комитета участвовал в режиме видеоконференции.

При этом после вылета нардепа за границу украинцев по меньшей мере один раз эвакуировали из Кипра - 20 марта самолетом компании Sky Up.

Журналисты со ссылкой на 3 связанных между собой источника, один из которых - среди правоохранителей Кипра с доступом к базе пересечения границы этого государства, второй - в украинской авиакомпании, а третий - в Государственной пограничной службе Украины сообщают, что по состоянию на 29 апреля нардеп- "слуга" не прибывал в Украину.

По информации журналистов, нардеп Холодов с женой имеют на Кипре в собственности имение у побережья в городе Лимасол. При этом в имении недавно была зарегистрирована кипрская фирма-владелец сотен киевских МАФов, что позволило журналистам выявить причастность семьи нардепа к табачному бизнесу в Киеве.

Расследователи считают, что из-за этого Холодов мог действовать в собственных интересах, когда лоббировал в Верховной Раде правку об увеличении заработков для розничных торговцев сигаретами.

Журналисты "Схем" направили Холодову и его официальным помощникам запрос, почему он уехал из страны после просьбы президента Зеленского к украинцам вернуться из-за границы и теперь ждут ответа.

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