На Днепропетровщине позволили открыть 154 рынка, - ОГА

30 апреля, 2020, 18:20

В Днепропетровской области разрешили работать продовольственным рынкам

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, информирует пресс-служба ОГА.

"Понимая проблемы украинских фермеров, Кабмин разрешил им реализовывать урожай на рынках. Днепропетровская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС полностью поддержала такое решение. Открываем продуктовые рынки", - отметил Бондаренко.

Он добавил, что рынки будут работать при условии соблюдения строгих мер безопасности. Продавцы и посетители должны быть в масках, держать социальную дистанцию. На входе - обязательный температурный скрининг. Должна проводиться постоянная дезинфекция всех поверхностей и помещений.

При таких условиях на Днепропетровщине готовы начать работу 154 рынка.

Соблюдение противоэпидемических требований будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы. Территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов. Ежедневно будут осуществляться внеплановые проверки. Нарушителей санитарных норм будут наказывать, вплоть до прекращения работы рынков на определенный период.

Всего на Днепропетровщине - 347 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 24 обнаружили за последние сутки. 23 человека преодолели болезнь, двое - умерли.