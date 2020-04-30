Ляшко: в Украине еженедельно осуществляют 30 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19
Об этом главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал на заседании согласительного совета в парламенте, передает УНИАН .
"Украина подает в официальную статистику исключительно тестирование методом полимеразной цепной реакции. Сегодня лаборатории оборудованы амплификаторами, дополнительно увеличены мощности. Как и обещали, мы вывели сейчас страну на 30 000 тестов в неделю с потенциальным расширением до 80 тыс тестов в неделю", - заявил Ляшко .
Он также сообщил, что в ближайшее время будут проводить исследования на наличие антител к коронавирусу.
"При обнаружении антител мы можем делать миллион тестов в сутки, но сегодня нет принятой позиции и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, эти тесты могут использоваться как диагностические. Поэтому мы их будем использовать исключительно ретроспективно, исключительно для проведения эпидемиологических расследований", - сказал Ляшко.
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