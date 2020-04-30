Лесные пожары: в Чернобыльской зоне и на Житомирщине продолжают тушить очаги тления и возгорания
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На Киевщине продолжается тушение отдельных очагов тления пеньков и остатков древесины
"В Киевской области по состоянию на 7 ч. 30 апреля подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно один путепрокладыватель ВСУ. Инженерной техникой создано 1 тыс. 55 км минерализованных полос. К тушению привлечены 207 человек и 64 единиц техники, из них от ГСЧС 149 человек личного состава и 34 единицы техники, в том числе 2 вертолета, которыми 29 апреля осуществлено 42 сбросы - 84 т воды (с начала работ осуществлено 2 тыс. 354 сбросы - 5 тыс. 378 т воды).
На Житомирщине продолжаются тушения отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки и древесины.
"По состоянию на 7 ч. 30 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных ячеек травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС 122 человека личного состава и 30 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 29 апреля осуществлено 6 сбросов - 48 тонн воды.
- Напомним, 29 апреля в ГСЧС поступила информация, что в Олевском районе на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива.
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