Коронавирус вызвал рекордное падение экономики в странах ЕС
Об этом сообщили в Евростате.
Это наибольшее падение с начала учета показателя в 1995 году. В четвертом квартале прошлого года рост ВВП еврозоны составил 0,1%, а стран ЕС - 0,2%.
В годовом выражении ВВП еврозоны в первом квартале 2020 года сократился на 3,3%, а стран Европейского Союза - на 2,7% после роста на 1% и 1,3% соответственно в предыдущем квартале. "Это самое резкое сокращение с третьего квартала 2009 года (-4,5% для еврозоны и -4,4% для ЕС)", - отметили в Евростате.
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Напомним, американская экономика по итогам первого квартала 2020 упала на 4,8% в перерасчете на годовые темпы.
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