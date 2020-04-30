Экономика США упала на 4,8% после самого длительного периода роста в истории

30 апреля, 2020, 10:38

Американская экономика по итогам первого квартала 2020 г. упала на 4,8% в перерасчете на годовые темпы

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на предварительный отчет министерства торговли США.

Отмечается, что снижение произошло впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%. При этом оно стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%).

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл считает, что экономике США понадобятся дополнительные средства со стороны Конгресса и Белого дома. Они необходимы для обеспечения надежного восстановления после широкомасштабного и глубокого спада из-за пандемии.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам апрельского заседания. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

"Федеральная резервная система обязуется использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, способствуя тем самым достижению целей максимальной занятости и стабильности цен", - говорилось в сообщении американского ЦБ.