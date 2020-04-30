Франция выделяет десятки миллионов евро: хочет пересадить людей на велосипеды на время карантина

30 апреля, 2020, 18:14

Правительство Франции заявило о предоставлении 20 млн евро на реализацию плана, благодаря которому людибудут охотно пользоваться велосипедами во время карантина введенного из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Le Monde.

Как сообщается, правительство Франции считает, что пользование велосипедом является хорошим способом обеспечить социальную дистанцию и позволит сохранить загрязнение воздуха на низком уровне, когда люди начнут возвращаться на работу после карантина. Так, из предполагаемого бюджета в 20 млн евро, власти страны выделят по 50 евро на ремонт велосипедов у зарегистрированных механиков.

Кроме того, двадцатимиллионный пакет средств предусмотрен и для оплаты велообучения и временных парковочных мест. Местные органы власти также поощряются устанавливать велосипедные дорожки по всей стране.

Во Франции количество летальных случаев от коронавирусной инфекции составляет 24 087, из них 427 умерли за минувшие сутки. В больницах и учреждениях опеки умерли 15 053 и 9 034 человек соответственно.