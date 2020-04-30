Экс-нардепу Черненко дали 3 года условно за незаконное получение компенсации аренды жилья
Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины" .
"ВАКС назначил согласованную сторонами соглашения меру наказания в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 1 год, со штрафом в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Согласно ст. 75 УК Украины, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком 3 года и возложением таких обязанностей: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места проживания, работы или учебы: не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации", - говорится в сообщении.
Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.
Черненко получал указанные средства в период февраль 2016 - ноябрь 2018 во время работы народным депутатом. Следствие выяснило, что у него в это время было в собственности с женой жилье в Киеве.
Сам экс-нардеп признал вину в полном объеме и добровольно возместил причиненный ущерб. Коллегия судей пришла к выводу, что соглашение о признании виновности соответствует требованиям действующего законодательства и заключена добровольно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-