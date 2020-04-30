Экс-нардепу Черненко дали 3 года условно за незаконное получение компенсации аренды жилья

30 апреля, 2020, 14:20

Высший антикоррупционный суд приговорил к 3 годам условного лишения свободы экс-нардепа от БПП Александра Черненко, который незаконно получил более 582 тыс. грн компенсации за аренду жилья, хотя жил в собственном помещении

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины" .

"ВАКС назначил согласованную сторонами соглашения меру наказания в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 1 год, со штрафом в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Согласно ст. 75 УК Украины, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком 3 года и возложением таких обязанностей: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места проживания, работы или учебы: не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации", - говорится в сообщении.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Черненко получал указанные средства в период февраль 2016 - ноябрь 2018 во время работы народным депутатом. Следствие выяснило, что у него в это время было в собственности с женой жилье в Киеве.

Сам экс-нардеп признал вину в полном объеме и добровольно возместил причиненный ущерб. Коллегия судей пришла к выводу, что соглашение о признании виновности соответствует требованиям действующего законодательства и заключена добровольно.

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