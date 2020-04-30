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Espreso.tvСпортЧемпион мира по футболу не хотел бы быть президентом Украины

Чемпион мира по футболу не хотел бы быть президентом Украины


фото: dynamo.kiev.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, что он не хотел бы быть президентом Украины

Об этом сообщает официальный instagram "Динамо".

Цитаишвили считает, что на президента слишком много давления.

"Нет, это слишком много давления. Я вообще в политику не лезу. Тренером "Динамо", возможно, хотел бы. Мне нравятся Юрген Клопп и Пеп Гвардиола", - сказал футболист.

В нынешнем сезоне 19-летний Цитаишвили сыграл за "Динамо" 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Летом 2019 года полузащитник стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины.

 
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