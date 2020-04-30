Британском ветерану, который собрал более $36 млн для медиков, исполнилось 100 лет. Его поздравил Джонсон

30 апреля, 2020, 16:32

Британский ветеран Второй мировой войны, который собрал более $36 млн для медиков, 30 апреля празднует свой сотый день рождения

Капитан армии в отставке Том Мур собирал средства для медицинских сестер и врачей, которые противостоят COVID-19, сообщает Reuters.

Тома Мура, который стал национальным героем Британии, приветствуют в небе над его домом самолеты Королевских Военно-воздушных сил. Пенсионер также получил более 125 тысяч поздравительных открыток со всего мира. Мур служил в Индии, Мьянме и Индонезии во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Борис Джонсон, который вернулся к работе 27 апреля после выздоровления от COVID-19, призвал британцев показать такую же решимость, как и старый солдат, чтобы помочь победить вирус.

"Капитан Том, сегодня, в вашу 100-ю годовщину, позвольте мне от имени целой нации выразить восхищение и благодарность за вашу героическую миссию по сбору средств", - написал он. Председатель правительства присвоил ему также почетное звание Point of Light, которое предоставляется за значительные волонтерские усилия.

Том Мур собрал средства, пройдя 100 кругов на своем заднем дворе. Сначала он планировал собрать тысячу фунтов ($1250). Но ветерана поддержали взносами более 800 тысяч человек.

"В последней войне на передовой были солдаты в униформе. На этот раз наша армия - это врачи и медсестры. Мы это переживем", - заявил Мур.