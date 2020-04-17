В Британии 99-летний ветеран собрал $ 21 млн на борьбу с коронавирусом, шагая кругами в своем дворе
Ранее он начал акцию, которая заключалась в том, что человек, которому непросто передвигаться, должен 100 раз пройти вокруг своего 25-метрового двора, сообщает BBC.
Этого результата он должен достичь к своему 100-му дню рождения, который отпразднует в конце месяца.
Благодаря акции Мур намеревался собрать средства для Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) и борьбы с коронавирусом.
Ветеран имел целью собрать всего тысячу фунтов (около 1200 долларов), но количество пожертвований быстро перевалило за эту сумму, и сейчас составляет уже более 21 миллионов долларов - деньги перечислили уже более 800 000 человек по всему миру.
Накануне Мур, как и обещал, 100 раз обошел свой двор и завершил акцию. Собранную сумму он назвал "абсолютно фантастическим количеством денег".
"Я даже подумать не мог, что когда-нибудь приму участие в чем-то подобном", - говорит Мур.
Работники Национальной системы здравоохранения Великобритании, в пользу которого пойдут собранные средства, уже поблагодарили ветерана.
Также в сети появилась петиция с призывом посвятить Тома Мура в рыцари. Под ней подписались уже более 300 тысяч человек.
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