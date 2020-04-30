Армия Хафтара заявила о приостановлении боевых действий в Ливии
Об этом сообщает Reuters .
Официальный представитель ЛПА Ахмед аль-Мисмари ответила на призывы международного сообщества к прекращению боевых действий на время Рамадана.
В то же время в сообщении говорится, что армия оставляет за собой право немедленно отвечать на любые нарушения условий перемирия.
Как известно, в Ливии после свержения режима Муамара Каддафи с 2014 года существует по меньшей мере четыре параллельных правительства. Больше всего власти у международно признанного правительства национального единства во главе с Фаизом Сараджой, которое базируется в столице страны Триполи и которое поддержала ООН, и у Ливийской национальной армии во главе с военным генералом Халифой Хафтаром на востоке страны.
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Армия во главе с Хафтаром с начала апреля 2019 г. ведет наступление на Триполи.
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