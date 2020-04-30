 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт21-летний бразильский футболист погиб во время запуска воздушного змея

21-летний бразильский футболист погиб во время запуска воздушного змея


фото: thewashingtontime.com
21-летний защитник бразильского "Индепенденте" Сантос Силва погиб в результате несчастного случая во время запуска воздушного змея

Об этом сообщает The Sun.

Бразилец погиб от удара током при запуске воздушного змея. Аппарат запутался в линии электропередач из-за чего защитник получил электрический разряд. От полученной травмы 21-летний футболист умер.

Клуб из Сан-Паулу выступает в чемпионате Паулиста A2 и болельщики уже выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать