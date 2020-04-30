21-летний бразильский футболист погиб во время запуска воздушного змея

30 апреля, 2020, 19:19

21-летний защитник бразильского "Индепенденте" Сантос Силва погиб в результате несчастного случая во время запуска воздушного змея

Об этом сообщает The Sun.

Бразилец погиб от удара током при запуске воздушного змея. Аппарат запутался в линии электропередач из-за чего защитник получил электрический разряд. От полученной травмы 21-летний футболист умер.

Клуб из Сан-Паулу выступает в чемпионате Паулиста A2 и болельщики уже выразили соболезнования семье и близким погибшего.