Умер знаменитый французский футбольный тренер

28 апреля, 2020, 09:05

Во Франции на 82-м году жизни скончался футболист и тренер "Сент-Этьена" Робер Эрбен, который выводил клуб в финал Кубка чемпионов

Об этом сообщает "Сент-Этьен" в twitter.

Причиной смерти Робена Эрбена стали проблемы с сердцем.

"Эта ночь обещает быть очень длинной и наполненной грустью. Уходит часть из нас. С нашим горем граничит только глубокое восхищение этим человеком", - говорится в заявлении клуба.

Робен Эрбен, который играл в обороне и полузащите, провел за "Сент-Этьен" в 1957-1975 годах 413 матчей. Как футболист он выиграл с командой пять чемпионских титулов. Еще семь трофеев Эрбен получил с "Сент-Этьеном" в качестве тренера. Он вывел команду в финал Кубка чемпионов-1976, в котором она уступила немецкой "Баварии".

Cette nuit s'annonce si longue et emplie de tristesse.



C'est une part de nous qui s'en va. Notre peine n'a d'égal que la profonde admiration que nous lui portons.



Robert Herbin restera à jamais dans nos cœurs.



A sa famille, l ' #ASSE adresse ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/5iPDxXygkj - AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 27, 2020

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .