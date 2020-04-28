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Espreso.tvСпортУмер знаменитый французский футбольный тренер

Умер знаменитый французский футбольный тренер


фото: Getty Images
Во Франции на 82-м году жизни скончался футболист и тренер "Сент-Этьена" Робер Эрбен, который выводил клуб в финал Кубка чемпионов

Об этом сообщает "Сент-Этьен" в twitter.

Причиной смерти Робена Эрбена стали проблемы с сердцем.

"Эта ночь обещает быть очень длинной и наполненной грустью. Уходит часть из нас. С нашим горем граничит только глубокое восхищение этим человеком", - говорится в заявлении клуба.

Робен Эрбен, который играл в обороне и полузащите, провел за "Сент-Этьен" в 1957-1975 годах 413 матчей. Как футболист он выиграл с командой пять чемпионских титулов. Еще семь трофеев Эрбен получил с "Сент-Этьеном" в качестве тренера. Он вывел команду в финал Кубка чемпионов-1976, в котором она уступила немецкой "Баварии".

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