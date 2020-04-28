Умер знаменитый французский футбольный тренер
Об этом сообщает "Сент-Этьен" в twitter.
Причиной смерти Робена Эрбена стали проблемы с сердцем.
"Эта ночь обещает быть очень длинной и наполненной грустью. Уходит часть из нас. С нашим горем граничит только глубокое восхищение этим человеком", - говорится в заявлении клуба.
Робен Эрбен, который играл в обороне и полузащите, провел за "Сент-Этьен" в 1957-1975 годах 413 матчей. Как футболист он выиграл с командой пять чемпионских титулов. Еще семь трофеев Эрбен получил с "Сент-Этьеном" в качестве тренера. Он вывел команду в финал Кубка чемпионов-1976, в котором она уступила немецкой "Баварии".
Cette nuit s'annonce si longue et emplie de tristesse.- AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 27, 2020
C'est une part de nous qui s'en va. Notre peine n'a d'égal que la profonde admiration que nous lui portons.
Robert Herbin restera à jamais dans nos cœurs.
A sa famille, l ' #ASSE adresse ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/5iPDxXygkj
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