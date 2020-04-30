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Espreso.tvОбщество12 тыс. заведений питания ликвидированы из-за карантина, - нардеп Потураев

12 тыс. заведений питания ликвидированы из-за карантина, - нардеп Потураев

Из 30 тыс. предприятий в сфере общественного питания, которые были в Украине до начала пандемии коронавируса и сопутствующего экономического кризиса, 12 тыс. ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности

Об этом заявил заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев, сообщает Интерфакс-Украина.

"Согласно данным по HoReCa (отели, рестораны, кафе/кейтеринг, - ред.) до карантина у нас было 30 тыс. заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тыс. из этих 30 - ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", - подчеркнул Потураев.

Заместитель председателя комитета ВР отметил, что не исключает закрытия 40% бизнесов отрасли, в частности с тем, что ВР не смогла с первого раза принять изменения в государственный бюджет.

"Возможно, это связано с тем, что нам не удалось с первого раза принять бюджет, а именно в том пакете, который был связан с бюджетом, была соответствующая законодательная база для запуска процедуры форс-мажора. Поэтому люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде", - отметил Потураев.

Потураев заметил, что часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина.

"Возможно, кто-то из этих 12 тыс. ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем сколько, и это проблема".

  • Напомним, вчера, 29 апреля, представители малого и среднего бизнеса провели акцию протеста чтобы ослабить карантин.
  • 30 апреля под зданием Кабинета министров снова происходит акция протеста с требованием ослабить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Акция малого и среднего бизнеса под зданием правительства завершилась безрезультатно.

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