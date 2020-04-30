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Espreso.tvОбществоПредставители малого и среднего бизнеса снова митингуют под Кабмином

Представители малого и среднего бизнеса снова митингуют под Кабмином


фото: РБК-Україна
Под зданием Кабинета министров снова проходит акция протеста с требованием ослабить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина.

Предприниматели требуют ослабить карантин. На акции присутствовали несколько десятков представителей малого и среднего бизнеса, акция проходит спокойно, дороги не перекрывают.

 

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