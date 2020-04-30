Представители малого и среднего бизнеса снова митингуют под Кабмином
30 апреля, 2020, 13:02
Под зданием Кабинета министров снова проходит акция протеста с требованием ослабить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса
Об этом сообщает РБК-Украина.
Предприниматели требуют ослабить карантин. На акции присутствовали несколько десятков представителей малого и среднего бизнеса, акция проходит спокойно, дороги не перекрывают.
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