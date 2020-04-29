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Espreso.tvСпортЗвездный воспитанник "Барселоны" заявил, что оставляет "Аякс"

Звездный воспитанник "Барселоны" заявил, что оставляет "Аякс"


фото: Getty Images
Камерунский голкипер Андре Онана, который является воспитанником "Барселоны", заявил, что летом покинет голландский "Аякс"

Об этом сообщает Goal.

По словам Онана, после 5 лет в Амстердаме, он решил сменить команду.

"Не поймите меня неправильно, я всем доволен в "Аяксе" и очень благодарен клубу. Я провел здесь замечательные пять лет, но сейчас пришло время сделать следующий шаг. Мы договорились об этом год назад. Не знаю, как все сложится, но мои амбиции и договоренности известны ", - сказал Онана.

24-летний голкипер является воспитанником "Барселоны", с которой в 2015 году перешел в "Аякс" за 140 тыс. евро. С нидерландцами в нынешнем сезоне Онана сыграл за амстердамский клуб 39 матчей, пропустил 37 голов и в 15 играх сохранил ворота в неприкосновенности.

На голкипера претендуют "Барселона", "Челси" и французский ПСЖ. По данным Transfermarkt стоимость футболиста составляет 36 млн евро.

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