Самолет "Мрия" доставил в Украину партию медицинских грузов из Китая для борьбы с коронавирусом
23 апреля, 2020, 10:36
23 апреля Ан-225 Мрия, самый большой самолет в мире, доставил в Украину партию медицинского оборудования и препаратов из Китая
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Мрия" прилетела в столичный аэропорт Гостомель. Самолет привез медицинские средства индивидуальной защиты: защитные маски, перчатки, костюмы.
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