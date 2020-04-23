 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСамолет "Мрия" доставил в Украину партию медицинских грузов из Китая для борьбы с коронавирусом

Самолет "Мрия" доставил в Украину партию медицинских грузов из Китая для борьбы с коронавирусом


фото: reuters
23 апреля Ан-225 Мрия, самый большой самолет в мире, доставил в Украину партию медицинского оборудования и препаратов из Китая

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мрия" прилетела в столичный аэропорт Гостомель. Самолет привез медицинские средства индивидуальной защиты: защитные маски, перчатки, костюмы.
 

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

23 апреля, 2020 четверг

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать