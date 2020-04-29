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Espreso.tvОбществоВ украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови, - МЗ

В украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови, - МЗ

Министерство здравоохранения сообщило, что из-за карантина и пандемии коронавируса в украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови

Об этом об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Из-за карантина и эпидемии коронавирусной болезни в украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови. В то же время сдавать кровь во время карантина безопасно, если соблюдать общие меры безопасности. Одна доза может спасти сразу трех человек", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что постановлением правительства донорам разрешено пользоваться общественным транспортом в период карантина.

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