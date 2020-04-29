В Германии возникла преграда для восстановления футбольного сезона

29 апреля, 2020, 13:40

Чемпионат Германии по футболу может не восстановиться в запланированные сроки 9 мая из-за новой вспышки заболеваемости коронавирусом в стране

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, Бундеслига рискует не восстановиться 9 мая, как планировалось ранее, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

В Германии резко увеличилось количество случаев заболевания из-за снятия некоторых карантинных мероприятий. Всего в стране зарегистрировано 155 193 случая заражения коронавируса, из которых 1018 новых заражений зафиксировано за минувшие сутки.

Кроме того, за последние сутки в Германии от COVID-19 умерло 140 человек и общее количество летальных случаев возросло до 5750.

Таким образом, восстановление футбольного сезон 9 мая под большим вопросом. Окончательный вердикт вскоре может объявить канцлер Германии Ангела Меркель /

Напомним, 29 апреля английским клубам сообщили, что футбольный сезон в премьер-лиге возобновится 13 июня .

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