В Днепре женщина с COVID-19 родила здорового младенца

29 апреля, 2020, 17:45

В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова инфицированная коронавирусом родила здорового ребенка

Об этом на своей странице в Facebook написал главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Очень радостная новость сегодня. В два часа ночи в Мечникова родился мальчик с редким украинским именем Самуил. Маму к нам доставили с положительным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров - 3,5 кг, 54 см", - сообщил Рыженко .

Рыженко добавил, что все женщины, которые в ближайшее время планируют рожать с диагностированным COVID-19, могут не волноваться - именно в Мечникова они "получат свое долгожданное счастье при помощи профессионалов".

Напомним, в Ивано-Франковской области с начала эпидемии коронавируса 41 медицинский работник выздоровел от COVID-19.

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