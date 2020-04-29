На Ивано-Франковщине от коронавируса выздоровели более 40 медиков
Об этом на брифинге проинформировал глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив, сообщает Укринформ.
"На Прикарпатье от COVID-19 выздоровел 41 медработник, из них - 11 врачи", - сообщил Виталий Федорив.
Он подтвердил, что в Кольском районе медики, которые выздоровели, уже приступили к работе.
По словам Виталия Федорива, на Прикарпатье COVID-19 лабораторно подтверждено у 176 медработников, из них 62 - врачи, средний медперсонал - 76 человек.
"За последние сутки есть 6 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди медработников", - добавил Виталий Федорив.
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