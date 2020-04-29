На Ивано-Франковщине от коронавируса выздоровели более 40 медиков

29 апреля, 2020, 16:19

В Ивано-Франковской области с начала эпидемии коронавируса 41 медицинский работник выздоровел от COVID-19

Об этом на брифинге проинформировал глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив, сообщает Укринформ.

"На Прикарпатье от COVID-19 выздоровел 41 медработник, из них - 11 врачи", - сообщил Виталий Федорив.

Он подтвердил, что в Кольском районе медики, которые выздоровели, уже приступили к работе.

По словам Виталия Федорива, на Прикарпатье COVID-19 лабораторно подтверждено у 176 медработников, из них 62 - врачи, средний медперсонал - 76 человек.

"За последние сутки есть 6 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди медработников", - добавил Виталий Федорив.

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