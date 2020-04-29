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Espreso.tvОбществоВ Британии будут проводить тестирование на коронавирус всем, кто работает не из дома

В Британии будут проводить тестирование на коронавирус всем, кто работает не из дома


фото: reuters
Правительство Великобритании расширило список граждан, имеющих право пройти тест на коронавирус

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что согласно расширенному списку возможность пройти тестирование на COVID-19 получили граждане, которые работают не из дома, все жители и персонал домов престарелых, а также граждане, старше 65 лет при наличии симптомов. До этого тестирование проводилось всем медработникам.

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"С сегодняшнего дня тестирование на коронавирус в Англии стало доступным миллионам граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Великобритании планирует проводить 100 тысяч тестирований в день.

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