В Британии будут проводить тестирование на коронавирус всем, кто работает не из дома
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что согласно расширенному списку возможность пройти тестирование на COVID-19 получили граждане, которые работают не из дома, все жители и персонал домов престарелых, а также граждане, старше 65 лет при наличии симптомов. До этого тестирование проводилось всем медработникам.
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"С сегодняшнего дня тестирование на коронавирус в Англии стало доступным миллионам граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Великобритании планирует проводить 100 тысяч тестирований в день.
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