УЕФА может кардинально изменить правила отбора в Лигу чемпионов
Об этом сообщает "Футбол 1" .
По информации английских СМИ, сложная ситуация, которая сложилась в европейских чемпионатах из-за пандемии коронавируса, может заставить УЕФА пересмотреть правила квалификации Лиги чемпионов.
Организация рассматривает вариант, при котором страна будет делегировать в Лигу чемпионов клубы по рейтингу выступлений в национальном чемпионате за четыре сезона. По мнению УЕФА, такой формат отбора поможет обезопасить элитные клубы от резких колебаний в результатах и снижение доходов.
Предполагается, что новые правила квалификации вступят в силу с сезона 2024/2025.
- Напомним, 28 апреля стало известно, что после досрочного завершения футбольного сезона, участников еврокубков от Франции будут определять по турнирному положению на момент остановки турнира.
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