УЕФА может кардинально изменить правила отбора в Лигу чемпионов

29 апреля, 2020, 10:49

УЕФА рассматривает возможность отбора в еврокубковые футбольные турниры по рейтингу выступлений в национальных чемпионатах за четыре сезона

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По информации английских СМИ, сложная ситуация, которая сложилась в европейских чемпионатах из-за пандемии коронавируса, может заставить УЕФА пересмотреть правила квалификации Лиги чемпионов.

Организация рассматривает вариант, при котором страна будет делегировать в Лигу чемпионов клубы по рейтингу выступлений в национальном чемпионате за четыре сезона. По мнению УЕФА, такой формат отбора поможет обезопасить элитные клубы от резких колебаний в результатах и снижение доходов.

Предполагается, что новые правила квалификации вступят в силу с сезона 2024/2025.

Напомним, 28 апреля стало известно, что после досрочного завершения футбольного сезона, участников еврокубков от Франции будут определять по турнирному положению на момент остановки турнира.

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