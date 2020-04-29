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Espreso.tvОбществоУ ВР нет законопроектов, связанных с Минскими соглашениями, - Разумков

У ВР нет законопроектов, связанных с Минскими соглашениями, - Разумков


фото: rada.gov.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте нет инициатив по Минским соглашениям

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Разумков отметил, из Офиса президента тоже нет предложений.

"По состоянию на сейчас, я не помню, чтобы что-то было зарегистрировано и чтобы что-то в ближайшем будущем планировалось на вынесение", - рассказал он.

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