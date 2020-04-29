У ВР нет законопроектов, связанных с Минскими соглашениями, - Разумков
29 апреля, 2020, 12:48
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте нет инициатив по Минским соглашениям
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
Разумков отметил, из Офиса президента тоже нет предложений.
"По состоянию на сейчас, я не помню, чтобы что-то было зарегистрировано и чтобы что-то в ближайшем будущем планировалось на вынесение", - рассказал он.
- Встреча министров иностранных дел нормандского формата запланирована на 30 апреля.
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