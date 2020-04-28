30 апреля состоится видеоконференция глав МИД в "нормандском" формате, - Кулеба

28 апреля, 2020, 10:24

Встреча министров иностранных дел нормандского формата запланирована на 30 апреля

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает РБК-Украина .

"Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии", - заявил Кулеба.

Он считает, что давно необходим разговор министров, потому что "решения парижского нормандского саммита пробуксовывают".

"Нужно придать импульс на пути к их выполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине", - добавил он.