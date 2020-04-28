30 апреля состоится видеоконференция глав МИД в "нормандском" формате, - Кулеба
28 апреля, 2020, 10:24
Встреча министров иностранных дел нормандского формата запланирована на 30 апреля
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает РБК-Украина .
"Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии", - заявил Кулеба.
Он считает, что давно необходим разговор министров, потому что "решения парижского нормандского саммита пробуксовывают".
"Нужно придать импульс на пути к их выполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине", - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-