Тренер рассказал о фатальной ошибке Кличко в бою с Джошуа
Об этом сообщает Sky Sports.
Бэнкс признался, что сожалеет, что Кличко не послушал его и не пошел добивать Джошуа после нокдауна в шестом раунде.
"Я сказал ему: Влад, ты должен добить этого парня. Больше никакого бокса. Добивай его! Он до сих пор поражен. Тебе нужно остановить его", - сказал Бэнкс.
По его словам, Владимир прислушался к совету своего старшего брата - Виталия Кличко, который сказал не спешить с нокаутом.
"Я понял, что Виталий сказал об этом на русском. Я вскочил на ноги. Охранники сказали, чтобы я сел на место, но я кричал:" Добивай его, добивай!" Я знал, что голос Виталия был важнее, чем мой. Я пытался сделать все возможное, чтобы его перевесить", - вспомнил Бэнкс.
В апреле 2017 в Лондоне Кличко побывал в нокдауне в пятом раунде боя с Джошуа, однако в следующей трехминутке сам отправил британца в нокдаун. Украинец не воспользовался шансом добить соперника и в итоге проиграл нокаутом в 11-м раунде.
- Напомним, в декабре 2019 бой между Владимиром Кличко и Джошуа был признан лучшим боксерским поединком десятилетия .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-