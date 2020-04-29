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Espreso.tvСпортТренер рассказал о фатальной ошибке Кличко в бою с Джошуа

Тренер рассказал о фатальной ошибке Кличко в бою с Джошуа


фото: Getty Images
Бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс заявил, что украинский тяжеловес допустил ошибку, когда не стал добивать британца Энтони Джошуа после нокдауна

Об этом сообщает Sky Sports.

Бэнкс признался, что сожалеет, что Кличко не послушал его и не пошел добивать Джошуа после нокдауна в шестом раунде.

"Я сказал ему: Влад, ты должен добить этого парня. Больше никакого бокса. Добивай его! Он до сих пор поражен. Тебе нужно остановить его", - сказал Бэнкс.

По его словам, Владимир прислушался к совету своего старшего брата - Виталия Кличко, который сказал не спешить с нокаутом.

"Я понял, что Виталий сказал об этом на русском. Я вскочил на ноги. Охранники сказали, чтобы я сел на место, но я кричал:" Добивай его, добивай!" Я знал, что голос Виталия был важнее, чем мой. Я пытался сделать все возможное, чтобы его перевесить", - вспомнил Бэнкс.

В апреле 2017 в Лондоне Кличко побывал в нокдауне в пятом раунде боя с Джошуа, однако в следующей трехминутке сам отправил британца в нокдаун. Украинец не воспользовался шансом добить соперника и в итоге проиграл нокаутом в 11-м раунде.

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