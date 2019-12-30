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Espreso.tvОбществоБой Кличко и Джошуа назвали лучшим боксерским поединком десятилетия

Бой Кличко и Джошуа назвали лучшим боксерским поединком десятилетия

Бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа признан лучшим боксерским поединком десятилетия

Об этом сообщает издание Boxing News.

Напомним, бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO состоялся 29 апреля 2017 году на лондонском стадионе Уэмбли.

Поединок между Кличко и Джошуа, на кону которого стояли чемпионские пояса IBF, WBA (Super) и IBO, завершился поражением украинском в 11 раунде.

В поединке оба боксера в пятом и шестом раундах побывали в нокдауне.

В 11 раунде Джошуа попал апперкотом в подбородок Кличко: спортсмен упал на ринг. Через несколько секунд он поднялся, однако Джошуа снова пробил защиту Кличко - второй нокдаун.

Рефери снова продолжил бой, но уже через несколько секунд Джошуа прижал Владимира к канатам и начал забивать. Тогда рефери остановил поединок.

 

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