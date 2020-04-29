Сейчас система настроена, - Офис президента о самолетах с медсредствах из Китая
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует пресс-центр ОП.
На первом этапе Украина законтрактировала доставку из Китая необходимых средств защиты для врачей. Но это - одноразовые поставки, чего было недостаточно. Впоследствии был налажен так называемый воздушный мост, что позволило завозить медсредства на постоянной основе.
Первый вид таких грузов - это гуманитарная помощь для Украины, которая закупалась на средства украинского бизнеса из спецфондов.
Второй вид - это средства защиты, которые покупал бизнес как гуманитарную помощь для регионов своего базирования.
Третий вид - товар, который поставляли по коммерческим запросам, в частности от аптечных сетей и ритейлеров. В этом случае государство перенаправляло запросы в авиакомпании, с которыми бизнес имел коммерческие отношения.
Тимошенко отметил, что в начале кризиса была логистическая проблема с централизованной доставкой медицинских товаров в регионы. Сейчас система настроена, и это позволяет по прибытии самолета через полдня направить одновременно весь груз в области.
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- Напомним, что по данным СМИ, владелец сети строительных гипермаркетов Эпицентр нардеп Герега предлагал мэру Киева Кличко медтовары , которые доставили "Мрией" из Китая как "гуманитарку".
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