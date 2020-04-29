Сейчас система настроена, - Офис президента о самолетах с медсредствах из Китая

29 апреля, 2020, 21:16

В течение апреля государство обеспечило доставку в Украину 1,3 млн специальных респираторов, более 200 тыс. одноразовых костюмов, а также 250 тыс. ПЦР-тестов из Китая и Южной Кореи

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует пресс-центр ОП.

На первом этапе Украина законтрактировала доставку из Китая необходимых средств защиты для врачей. Но это - одноразовые поставки, чего было недостаточно. Впоследствии был налажен так называемый воздушный мост, что позволило завозить медсредства на постоянной основе.

Первый вид таких грузов - это гуманитарная помощь для Украины, которая закупалась на средства украинского бизнеса из спецфондов.

Второй вид - это средства защиты, которые покупал бизнес как гуманитарную помощь для регионов своего базирования.

Третий вид - товар, который поставляли по коммерческим запросам, в частности от аптечных сетей и ритейлеров. В этом случае государство перенаправляло запросы в авиакомпании, с которыми бизнес имел коммерческие отношения.

Тимошенко отметил, что в начале кризиса была логистическая проблема с централизованной доставкой медицинских товаров в регионы. Сейчас система настроена, и это позволяет по прибытии самолета через полдня направить одновременно весь груз в области.

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