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Espreso.tvОбществоРазумков созывает внеочередную Раду на 30 апреля

Разумков созывает внеочередную Раду на 30 апреля


фото: rada.gov.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание на 30 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 13:30 30 апреля", - говорится в сообщении.

30 апреля в 12:00 также состоится Согласительный совет.

Заседание созывается по требованию 159 депутатов.

  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура поделился повесткой дня запланированного на четверг, 30 апреля, внеочередного заседания Верховной Рады.
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