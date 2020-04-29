Разумков созывает внеочередную Раду на 30 апреля
29 апреля, 2020, 16:02
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание на 30 апреля
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
"Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 13:30 30 апреля", - говорится в сообщении.
30 апреля в 12:00 также состоится Согласительный совет.
Заседание созывается по требованию 159 депутатов.
- Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура поделился повесткой дня запланированного на четверг, 30 апреля, внеочередного заседания Верховной Рады.
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