Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию

29 апреля, 2020, 08:14

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает люстрацию, потому что под нее попали многие эффективные люди, которые не были запятнаны скандалами

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его мнению, ответственность должна быть персональной и коррупционеров нужно сажать, а не увольнять.

"Мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в громких скандалах", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, не хочет ли он сам инициировать вопрос изменения закона о люстрации, Разумков ответил, что для этого ему необходимо понимать уровень поддержки такой инициативы среди нардепов, "чтобы это не было" холостым выстрелом ".