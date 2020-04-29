Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию
29 апреля, 2020, 08:14
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает люстрацию, потому что под нее попали многие эффективные люди, которые не были запятнаны скандалами
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По его мнению, ответственность должна быть персональной и коррупционеров нужно сажать, а не увольнять.
"Мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в громких скандалах", - заявил он.
Отвечая на вопрос о том, не хочет ли он сам инициировать вопрос изменения закона о люстрации, Разумков ответил, что для этого ему необходимо понимать уровень поддержки такой инициативы среди нардепов, "чтобы это не было" холостым выстрелом ".
- Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что увольнение государственных служащих на основании закона Украины "Об очистке власти" (люстрации) привело к нарушению их прав.
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